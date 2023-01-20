Менеджер Емельяненко объяснил, почему Александра нельзя закодировать

Менеджер российского тяжеловеса Александра Емельяненко Никита Бурчак объяснил, почему его клиента нельзя закодировать.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Александра не пустили в торговый центр в Москве «из-за задумчивого состояния».

«Я общаюсь с профессионалами этого вопроса, причем по обе стороны с момента, как мы поехали в Екатеринбург. Общались с профессионалами, и, естественно, вопрос «зашить», — самый первый и банальный, который приходит в голову. Но нужно учитывать тот часть, как это работает, и работает ли в определенных моментах», — сказал Бурчак в интервью «СЭ».

«В каких-то моментах человека вообще «зашивать» нельзя, — объясняет он. — В каких-то моментах это просто не работает. Еще есть такое, что ты, например, «зашил» человека, а он назло «расшивается». Там, естественно, никаких летальных исходов не будет. Если ты выпьешь, то будет хреново. Там уже психологический вопрос, что человек уже может настолько назло другим выпить так, чтобы показать, что, мол, вы меня не сломаете. С Александром нельзя работать из серии «давить на него», заставлять, закрывать, привязывать, говорить: «ай-яй-яй, не пей». Он взрослый человек, и он сам все понимает. Ему надо — он выпьет, не надо — не выпьет, и он показал это, полгода ничего не выпивая. Надеюсь, что все те, кто писали гадости, умничали, что за эти полгода тоже не выпивали и по два раза в день тренировались. Поэтому Камил [Гаджиев] неправ относительно зашивания. Это не так работает».

В декабре Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.