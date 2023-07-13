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Сегодня, 16:25

Менеджер Емельяненко ответил Маваши: «Миша отказался разговаривать с трезвым Сашей. Ему нужен только пьяный»

Отдел единоборств «СЭ»
Боец ММА Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
Фото Павел Бедняков, Известия
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Менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак в беседе с «СЭ» отреагировал на слова Михаила Маваши.

Ранее Маваши на подкасте Григория Дрозда допустил, что Емельяненко может умереть в прямом эфире из-за алкозависимости. Также он рассказал о готовности взять Емельяненко на реабилитацию в Воронеж.

«Я ему написал 8 ноября, хотел создать совместный контент, где Саша и Маваши вместе могут высказать свою точку зрения относительно всего, — сказал Бурчак «СЭ». — Саша в то время уже был после боя с Дациком, где уже все видели, что Саша нормальный — в том числе, [он был нормальным] перед боем с Коваленко. Это можно посмотреть по соцсетям, что Саша адекватный, понятный, и никаких проблем с этим нет. На это Маваши дал отказ, сказав что он может предоставить клинику, ее оплатить, хотя у него никто не просил клинику. Не знаю, зачем это было нужно, потому что на тот момент все было нормально. На все другие желания совместной коммуникации он получил отказ. Никаких инициатив от него не было, инициативы были только наши.

В тот момент, когда Саша был максимально адекватен, трезв — повторюсь, что это было 8 ноября — Маваши отказался разговаривать и делать что-то совместное, хотя по сути ему была дана площадка, на которой можно пообщаться с Сашей Емельяненко один на один, высказать ему все свои мнения по поводу и без. Мы получили отказ, потому что, видимо, тема здорового и трезвого Емельяненко его не интересовала. Как только Саша еще раз забухал, Миша в очередной раз сел на свою любимую тему и начал всем рассказывать, как он чуть ли не предлагал спасти Александра. Большое спасибо за предложенную помощь, но есть ощущение, что он это немножко делает в своей манере, с желанием хайпиться на этом. Не то чтобы хочется наехать на Мишу, но хочется, чтобы было более понятно, что реально произошло. А произошло то, что Маваши отказался разговаривать с трезвым Сашей. Ему нужен только пьяный, потому что на этой теме ездить весело.

В Екатеринбурге одна из лучших клиник, где борются с алкоголизмом. Поэтому перед тем, как говорить про других людей, которые занимались им четыре месяца, пускай лучше проверит информацию, а не *** [разглагольствует]".

В своем последнем поединке, который состоялся в конце мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко болевым приемом победил блогера Евгения Ершова.

Александр Емельяненко: «Впервые в жизни после боя я ушел не в загул, а веду здоровый образ жизни»

Источник: https://www.sport-express.ru/boxing/mma/
Александр Емельяненко
ММА
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