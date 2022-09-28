Менеджер Емельяненко рассказал, почему Александр не будет завершать карьеру

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Никита Бурчак в интервью «СЭ» заявил, что сейчас завершать карьеру Александру — это совсем нелепо.

«Все обрушились [после поражения], мол, все, надо завершать карьеру, — заметил Бурчак. — Но если Саша выступал в той форме, которая была в Карачаево, то завершить карьеру сейчас, когда он в такой форме, — это совсем нелепо. Он столько работы проделал, он сейчас в реально отличной форме.

Возвращаясь к Кавалари, который отлетел от Дацика, отмечу, что он в следующих боях отлично себя показывает. Люди пытаются сказать, что все, финиш. Я считаю, что нет. Если Саня продолжит ту же подготовку, он будет в отличной форме».

Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-й секунде поединка по правилам бокса. Бойцы возглавили турнир Hardcore Boxing, который проходил 24 сентября в Москве.