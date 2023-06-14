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Менеджер Емельяненко — о том, почему Александр пропал из соцсетей: «Там каждый писал какую-то херню»

Алина Савинова
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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал, почему российский боец пропал из социальных сетей.

«Слушай, да просто ему надоело [быть в соцсетях]. В интернете, в социальных сетях каждый считает нужным написать какую-то херню. Там, выкладываешь пробежку, пишут: «Побежал в «Красное и белое». Что бы ни сделал, все не то... Мы каждый день в течение двух лет выкладывали контент, пилили ютуб. Хочется теперь поймать тишину», — цитирует Бурчака Sport24.

26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко провел поединок против блогера Евгения Ершова и во втором раунде болевым приемом на руку одержал победу над соперником.

Ранее сообщалось, что спортсмен находится на реабилитационных тренировочных сборах в Ингушетии.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-06-14-menedzher-yemelyanenko-obyasnil-pochemu-aleksandr-propal-iz-sotssetey-vse-pisali-kakuyu-to-khernyu
Александр Емельяненко
ММА
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