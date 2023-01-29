Менеджер Федора ответил Финкельштейну: «Вадим должен мне 230 тысяч долларов»

Менеджер Федора Емельяненко по сделкам в США Джерри Миллен ответил на обвинения бывшего основателя М-1 Вадима Финкельштейна , который сказал, что уволил американца за воровство.

«Если будете говорить с Вадимом, спросите, как я украл деньги. Как это возможно? — сказал Миллен в интервью «СЭ». — Все деньги были на его счету, он контролировал финансы. Я не имел контроля над деньгами, я занимался продакшеном. Так как я мог украсть деньги? Он не заплатил. Я делал весь продакшен для М-1: в Европе, России, Америке. И это стоило больших денег, потому что прямые трансляции по телевидению — это очень дорого.

Так что я не знаю, как я мог украсть деньги, это невозможно. Он должен мне четверть миллиона долларов еще с тех дней. Он никогда не увольнял меня. У меня был видеоархив: заплати деньги, которые должен, и я отдам его тебе. Он говорил: «Нет, нет, я заплачу позже, вышли записи». Нет, я не отправлю записи без оплаты. Он не заплатил мне, так что я продал архив.

Я продал ленты, [на которые записывались турниры]. Они стоили около 200 долларов. Думаю, всего я получил за них 20 тысяч долларов. Потому что я продавал их не как архив, а как ленту, которую можно было бы использовать заново. Я сказал Вадиму: «Это твой архив. Это бесценно. Просто заплати по счетам». Я платил людям в Америке из своего кармана, потому что в М-1 не платили, Вадим отказался платить. Так что я заплатил за Вадима из своего кармана. Я получил за них 20 тысяч долларов, но он все еще должен мне 230 тысяч долларов".