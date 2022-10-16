Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:30

Менеджер Махачева: «Оливейра — чемпион, а Ислам — претендент»

Менеджер Махачева признал Оливейру чемпионом UFC в легком весе
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз признал бразильца Чарльза Оливейру чемпионом UFC в легком весе.

«Чарльз Оливейра — чемпион UFC в легком весе, а Ислам — претендент, и мы выйдем туда, чтобы бросить вызов чемпиону и отобрать у него кое-что очень тяжелое», — сказал Абдель-Азиз в интервью Canal Encarada.

Махачев сразится с Оливейрой на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

Оливейра — экс-чемпион UFC в легком весе. Бразильца лишили титула перед боем с Джастином Гэтжи из-за проваленного взвешивания.

Ислам Махачев
1
0
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
В США заявили о подготовке Ираном партии ракет и беспилотников для России
Украинские войска сменили план по захвату Запорожской АЭС
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Али Абдель-Азиз назвал Конора Макгрегором «отребьем»

Минеев — Родригесу: «Не расслабляйся. Усердно готовься к нашему бою»