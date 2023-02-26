Менеджер Махачева ответил Фергюсону о долге Хабиба в 500 тысяч долларов

Известный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, ответил Тони Фергюсону.

Ранее Фергюсон оскорбил Абдель-Азиза, заявив, что он и Нурмагомедов должны ему 500 тысяч долларов.

«Каждый раз, когда ты видишь меня, ты говоришь: «Здравствуйте». Но в Twitter ты весь такой жесткий», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

В последнем поединке, который состоялся в сентябре прошлого года на турнире UFC 279, Фергюсон удушающим приемом в четвертом раунде уступил Нейту Диасу.