Менеджер Малыхина рассказал о планах организации ONE подписать новых бойцов

Глава бойцовского клуба «Рать» Александр Скаредин рассказал о планах организации ONE подписать новых бойцов, которые станут соперниками Анатолия Малыхина.

«Анатолий дерется с тем, с кем ему дают драться. При этом он сам зачастую придумывает себе дополнительные сложности, чтобы жизнь медом не казалась. Переходит в других весовые категории и так далее. Нам хотелось бы, чтобы ONE подписал несколько тяжей с именем, с которыми можно бы подраться и снять вопросы, которые есть у людей в интернете. Лига знает о нашем желании. Мы просто ждем. Конкретных имен нам не называли. Мы в процессе переговоров. Сразу после победы над Булларом Анатолий заявил, что хочет стать тройным чемпионом и вызвал Ренье де Риддера. Все реально. Мы находимся в процессе понимания, насколько это можно реализовать на данный момент. У Анатолия были серьезные трудности со здоровьем накануне чемпионского боя. Исходя из кондиций, которые были, я бы оценил его выступление как «бой, прошедший как нужно». Естественно, не будь этих проблем, мы бы увидели другой бой», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

35-летний россиянин Анатолий Малыхин является действующим чемпионом азиатской лиги ONE FC в тяжелом и полутяжелом весе. 23 июня Анатолий нокаутировал канадского бойца индийского происхождения Аржана Бхуллара в третьем раунде.