Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:53

Менеджер Малыхина рассказал о планах организации ONE подписать новых бойцов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава бойцовского клуба «Рать» Александр Скаредин рассказал о планах организации ONE подписать новых бойцов, которые станут соперниками Анатолия Малыхина.

«Анатолий дерется с тем, с кем ему дают драться. При этом он сам зачастую придумывает себе дополнительные сложности, чтобы жизнь медом не казалась. Переходит в других весовые категории и так далее. Нам хотелось бы, чтобы ONE подписал несколько тяжей с именем, с которыми можно бы подраться и снять вопросы, которые есть у людей в интернете. Лига знает о нашем желании. Мы просто ждем. Конкретных имен нам не называли. Мы в процессе переговоров. Сразу после победы над Булларом Анатолий заявил, что хочет стать тройным чемпионом и вызвал Ренье де Риддера. Все реально. Мы находимся в процессе понимания, насколько это можно реализовать на данный момент. У Анатолия были серьезные трудности со здоровьем накануне чемпионского боя. Исходя из кондиций, которые были, я бы оценил его выступление как «бой, прошедший как нужно». Естественно, не будь этих проблем, мы бы увидели другой бой», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

35-летний россиянин Анатолий Малыхин является действующим чемпионом азиатской лиги ONE FC в тяжелом и полутяжелом весе. 23 июня Анатолий нокаутировал канадского бойца индийского происхождения Аржана Бхуллара в третьем раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-malykhina-my-khotim-chtoby-one-podpisal-neskolko-tyazhei-s-imenem-265767/
Анатолий Малыхин
ММА
0
Читайте также
Медведев против Алькараса. Кто фаворит в полуфинале Уимблдона?
Россия может отбить у МОК право участвовать в 40 дисциплинах на Олимпиаде. И вот почему
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-чемпионка UFC Холм: «Кто знает, может, Нуньес еще вернется»

Исмаилов заявил, что победа над Ганом окончательно оформит за Павловичем статус претендента на пояс