Менеджер Малыхина: «Приложим все усилия, чтобы Толя стал первым в истории тройным чемпионом»

Александр Скаредин, руководитель клуба «Рать» и менеджер бойца Анатолия Малыхина заявил, что следующая цель спортсмена — стать тройным чемпионом ONE FC.

В пятницу, 23 июня Малыхин победил Аржана Буллара в объединительном титульном поединке. Теперь у россиянина есть чемпионские пояса в полутяжелом и тяжелом весе.

«Я максимально счастлив за Анатолия, за его семью, за нашу команду, потому что сейчас мы имеем полновесный пояс в тяжелом весе. Это огромная работа, перед которой я преклоняюсь. Мы стараемся помогать Анатолию в его аспектах, но то что он делает — это сенсация.

Полутяжелый вес (102 кг) по правилам весогонки ONE Толя сделал достаточно легко, без каких-либо проблем, потому что на том бою я был лично и видел все последние приготовления. Он не был измотан. Конечно, средний вес — это челлендж, и я не знаю, как он пройдет. Но я верю настрою Толи и понимаю, что если он сможет спуститься в средний вес, то ему под силам победить Ренье де Риддера. Такого никогда никто в жизни не делал. Это, мне кажется, супердостижение, к которому может стремиться любой суперчемпион. Мы приложим все усилия, чтобы реализовать этот план и буду счастлив, если Толя сможет стать тройным чемпионом», — приводит Metaratings слова Скаредина.

Малыхин выиграл все 13 поединков в профессиональной карьере в ММА, причем все победы 35-летний россиянин одержал досрочно.