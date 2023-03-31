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Сегодня, 18:17

Менеджер рассказал, сколько Александру Емельяненко нужно времени, чтобы вернуться в строй

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото РЕН ТВ
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Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал «СЭ», сколько нужно времени тяжеловесу, чтобы вернуть былые кондиции.

«Не могу сказать, что он в каких-то ненормальных кондициях, которые мы могли заметить в его прошлых романтических путешествиях, — сказал Бурчак «СЭ». — Понятно, что контракта нет, конкретного боя не было, и всю жизнь тренироваться... Мягко сказать, человек устал, и он пятый десяток. Будет конкретика — будет тренироваться. Александр очень быстро восстанавливает и очень быстро набирает форму. Тут вопрос конкретной подготовки. Через месяц-полтора он будет готов. Я уверен. Он не сильно растерял прошлую форму, потому что он тренировался ежедневно по два раза».

В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года на турнире «Бойцовсокого клуба РЕН ТВ», Емельяненко судейским решением проиграл блогеру Святославу Коваленко.

Александр Емельяненко
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