Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 15:56

Менеджер российских бойцов Бостанов вышел из тюрьмы спустя 2,5 года

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Известный менеджер российских бойцов Азамат Бостанов вышел на свободу в связи с отменой приговора по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Sport24.

В январе 2022 года девушка Бостанова Лиана попала в больницу с тяжелыми травмами. При встрече с полицией она заявила, что спортивный агент избил ее и изнасиловал. У пострадавшей были зафиксированы перелом ребра, серьезное повреждение грудной клетки, а также многочисленные синяки и ссадины.

Бостанов — менеджер Магомеда Исмаилова, также он работал с Владимиром Минеевым и Александром Емельяненко.

Источник: Sport24
ММА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Амарала уволили два футболиста, имена кандидатов в спортдиры уже известны, но причем тут Черчесов? Что происходит в «Спартаке» во время паузы в РПЛ
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Армения проиграла Фарерам в матче Лиги наций
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Турнир UFC 309 пройдет в Нью-Йорке в ночь на 17 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя