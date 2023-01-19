Менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился ожиданиями от боя своего клиента против Мераба Двалишвили.

— Петя больше месяца уже тренируется, без цели готовится к бою, просто получая удовольствие от тренировочного процесса. И буквально пару недель назад мне говорил, что какой кайф тренироваться, не готовясь к бою, получаешь удовольствие. А потом поступил звонок от UFC с предложением этого боя (смеется). Учитывая, что он уже в хорошей форме, и с Мерабом если драться, то только 5 раундов, и еще главный бой вечера — то было хорошее предложение по таймингу.

Ситуация в дивизионе интересная. Стерлинг немного тянет с возвращением из-за травмы и, скорее всего, следующий бой проведет с Сехудо. Потом, скорее всего, будет на очереди О'Мэлли — это то, что хочет сделать компания. Скорее всего, придется Петру еще два поединка провести, и победы в этих боях дадут возможность стать претендентом. Но, как мы знаем, все меняется, случаются травмы, можно стать претендентом и после одной победы.

— После того, как объявили бой Петра с Мерабом, заметил в комментариях, что много претензий было к тебе, мол, плохой менеджмент, неудобных соперников Петру подбирает, нет бы его аккуратно вывести на победную тропу снова.

— Я не знаю, от чего отталкиваются эти люди. Во-первых, Мераб — единственный, кто свободен сейчас, и, во-вторых, Мераб в пятираундовом бою — для Пети удобный соперник. Если Петя подойдет без травм, в отличной форме, с отличной мотивацией, то Мераб — это очень удобный для него соперник.

Я вообще считаю, что когда Петя голоден, он любого соперника пройдет. Не все всегда упирается в навыки, по навыкам Петя все еще лучший боец в этом дивизионе, Мераб для него по навыкам очень удобный. Но бывают ментальные моменты, психологические.

Пять раундов — это дистанция Петра. Неважно, против кого, для него это хорошая дистанция. Все говорят, что у Петра проблемы в борьбе, но сколько попыток тейкдаунов сделал ему Стерлинг за два боя? Где-то 40, а перевел три раза. Конечно, Петру есть куда расти, над чем работать, но в целом, если мы взглянем на карьеру Петра — от борцов такого стиля, как Мераб, он очень хорошо защищался.

Поединок Яна и Двалишвили пройдет 11 марта на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.