Тарасов — о лишении Hardcore лицензии: «Индустрии угрожает серьезная потеря»

Менеджер Виталий Тарасов отреагировал на заявление Федерации бокса России, которая лишила лигу Hardcore лицензии на проведение кулачных и боксерских боев.

«Мне кажется, сейчас проблемы с лицензией Hardcore гораздо серьезнее, чем те, которые были летом. Тогда изначально речь шла о ее приостановке, а сейчас мы видим уже жесткое решение о лишении. В тот раз ситуация разрешилась буквально за день, а сейчас, видимо, процесс затянется. Надеюсь, что лига и Федерация бокса в ближайшие дни сядут за стол переговоров и найдут какой-нибудь компромисс, так как всей индустрии сейчас угрожает довольно серьезная потеря. Все-таки не стоит забывать, что вокруг Hardcore сосредоточена львиная доля рынка, включая инфоповоды, спортсменов и медийную составляющую», — цитирует Тарасова «РБ Спорт».

Причиной лишения лицензии стало неоднократное нарушение регламента со стороны Hardcore.

3 июля Федерация бокса России отозвала у Hardcore лицензию на проведение боев, но через сутки изменила свое решение. Отмечалось, что организация должна была устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту.