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Сегодня, 14:19

Мераб Двалишвили: «Петр Ян не очень хороший человек»

Давид Хачатрян
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Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (15-4) заявил, что уважает навыки экс-чемпиона легчайшего дивизиона Петра Яна (16-4), но не считает его хорошим человеком.

«Прежде всего, этот бой — не просто бой, — сказал Двалишвили на пресс-конференции. — Для меня это личное. Он из России, я из Грузии. Мы все видим, что Россия делает с Украиной, что они сделали с Грузией. Россия не является демократической страной. Я хочу победить для своего народа. У меня так много поддержки из моей страны и так много поддержки из Украины.

Петр — классный боец. Он бывший чемпион. Мы все знаем, что он жесткий. Он отличный боец. Он опасен. У него нет дыр. Он хороший ударник и хорошо защищается в борьбе. У него хорошее кардио. Это мой самый трудный бой. Я думаю, что он отличный боец, хороший семьянин, но он не скромный парень. Он не очень хороший человек. Неважно, насколько ты хороший боец, ты должен быть хорошим человеком".

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

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