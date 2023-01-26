Мераб Двалишвили оставил грозное послание Малыхину и Яну

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (15-4) заявил, что отправится в Таиланд и найдет чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе и временного чемпиона в тяжелом весе Анатолия Малыхина (12-0), если тот не переведет ему обещанные 50 тысяч долларов.

«Анатолий и Петр друзья. Один должен мне 50 тысяч долларов, а со вторым мы подеремся 11 марта. В противном случае я поеду в Таиланд и найду их», — написал Двалишвили в соцсетях.

Петр Ян (16-4) подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.