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Сегодня, 14:30

Мераб Двалишвили оставил грозное послание Малыхину и Яну

Давид Хачатрян
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Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (15-4) заявил, что отправится в Таиланд и найдет чемпиона ONE Championship в полутяжелом весе и временного чемпиона в тяжелом весе Анатолия Малыхина (12-0), если тот не переведет ему обещанные 50 тысяч долларов.

«Анатолий и Петр друзья. Один должен мне 50 тысяч долларов, а со вторым мы подеремся 11 марта. В противном случае я поеду в Таиланд и найду их», — написал Двалишвили в соцсетях.

Петр Ян (16-4) подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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