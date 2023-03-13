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ММА

13 марта, 23:48

Двалишвили: «Подерусь со Стерлингом, если мне заплатят 10 миллиардов долларов»

Двалишвили рассказал, на каких условиях готов подраться со Стерлингом
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили рассказал, на каких условиях он готов подраться со своим другом и спарринг-партнером Алджамейном Стерлингом.

— Генри Сехудо сказал, что хочет, чтобы вы были запасным на его бой с Алджо. Если что-то случится, и Алджо снимется, готовы ли вы будете выйти на замену, или это для вас это неловко?

— Это будет неловко, Алджо так и так выйдет на бой. А если они хотят, чтобы я дрался с Алджо, им придется заплатить 10 миллиардов долларов — тогда да, я буду готов. А так — я уверен, что Алджо выйдет на бой, вопрос — выйдет ли Генри, — сказал боец на шоу The MMA Hour.

В ночь на 12 марта Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением в главном бою вечера UFC Las Vegas. Грузинский боец идет на 9 победах подряд.

Алджамейн Стерлинг
Мераб Двалишвили
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