Двалишвили: «Подерусь со Стерлингом, если мне заплатят 10 миллиардов долларов»

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили рассказал, на каких условиях он готов подраться со своим другом и спарринг-партнером Алджамейном Стерлингом.

— Генри Сехудо сказал, что хочет, чтобы вы были запасным на его бой с Алджо. Если что-то случится, и Алджо снимется, готовы ли вы будете выйти на замену, или это для вас это неловко?

— Это будет неловко, Алджо так и так выйдет на бой. А если они хотят, чтобы я дрался с Алджо, им придется заплатить 10 миллиардов долларов — тогда да, я буду готов. А так — я уверен, что Алджо выйдет на бой, вопрос — выйдет ли Генри, — сказал боец на шоу The MMA Hour .