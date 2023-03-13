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Мераб Двалишвили: «Если бы я проиграл Яну, я бы совершил самоубийство»

Давид Хачатрян
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Грузинский боец легчайшего веса Мераб Двалишвили (16-4) уверен, что преподал экс-чемпиону в легчайшем весе Петру Яну (16-5) урок.

«Я готов принять поражение от кого угодно, но не от него, — сказал Двалишвили на пресс-конференции. — Если бы я проиграл, я бы совершил самоубийство. Он отличный боец, но он самоуверенный. Мне нравятся бойцы, потому что, как правило, они скромные и добрые люди, но не этот парень.

Я думаю, что это поражение заставит его больше уважать своих соперников. Раньше он думал, что он лучший, что он номер один, а я — полный ноль. Но это не так. Мы все люди, и никто не идеален. Нельзя так относиться к другим. Ты должен уважать всех. Раньше он меня не уважал, но теперь будет».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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