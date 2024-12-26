Metaratings: результат поединка за перстень Top Dog между Имелей и Фомичом аннулирован

Результат боя между российскими кулачными бойцами Олегом Фомичевым по прозвищу «Фомич» и Игорем «Имелей» Ионовым аннулирован, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Поединок за перстень чемпиона, который состоялся 21 декабря на турнире Top Dog 33, завершился победой Фомича единогласным решением судей. Имеля, не согласившийся с решением судей, высказал претензии судье Денису Сиденко, попутно оскорбив его, за что получил удар по лицу.

Позже Федерация бокса России дисквалифицировала Сиденко на два года, а Ионова — на три месяца. Фомичев также получил трехмесячную дисквалификацию за неоднократные нарушения правил.