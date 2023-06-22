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Сегодня, 09:23

Мэтт Браун рассказал, почему Конор Макгрегор может больше никогда не выйти на бой

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Мэтт Браун (23-19) полагает, что экс-чемпион UFC ?в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) больше не представляет для топовых бойцов угрозу.

«80 на 20, что Макгрегор больше не будет драться, — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer. — Он не собирается снова лезть на рожон и драться. Он не собирается заниматься подпольными, жесткими тренировками, где его каждый день бьют, где ему приходится выкручивается из сложных положений. Я просто не представляю этого.

Мне трудно поверить, что он просто исчезнет. Он всегда будет в новостях. Ему нравится быть в новостях. Я думаю, ему нравится, когда его имя на слуху. Вернется ли он на самом деле и будет ли драться — это совсем другая история".

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они должны провести друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Мэтт Браун
UFC
ММА
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