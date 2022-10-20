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Сегодня, 12:13

Мейвезер и Пакьяо ведут переговоры о матче-реванше. Бой может пройти в 2023 году

Давид Хачатрян

Удай Сингх, глава компании Global Titans, которая организовала бой Флойда Мейвезера-младшего (50-0) и видеоблогера Deji, рассказал, что Мейвезер ведет переговоры с Мэнни Пакьяо (62-8).

«Мы работаем над организацией боя Флойда и Пакьяо, — сказал Сингх в интервью SunSport. — Мы можем объявить об этом бое уже в декабре. Это будет не выставочный бой, а матч-реванш. Как только ты удовлетворишь финансовые запросы Флойда, он будет готов драться с кем угодно. Он сказал мне: «Почему нет? Давай сделаем этот бой». У него не было настоящего боя со времен поединка с Конором Макгрегором в 2017-м.

Было тяжело вести с ними переговоры. Но Флойд понимает, что у него осталось в запасе три-четыре года, прежде чем он навсегда уйдет из спорта. Затем мы поговорили с командой Мэнни Пакьяо, и они сказали: «Все окей. Мэнни готов выйти на ринг». Сейчас мы обсуждаем цифры и все такое".

Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей 118-110 и 116-112 (дважды). Бой состоялся 2 мая 2015 года на MGM Grand в Лас-Вегасе, США.

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