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Сегодня, 14:14

Кокляев: «Я бы с удовольствием посмотрел, как Хабиб играет в футбол»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал информацию о том, что руководитель клуба «Легион» Шамиль Лахиялов предложил контракт экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Вообще, я за любую спортивную движуху. Как бы ни было, это спорт, это мотивация. И плюс когда наступает стагнация, такие проекты актуальны. Потому что при том, что перед нами сегодня закрывают все возможности прогрессировать, нужно придумывать что-то свое. И такая попытка — почему бы нет? Я бы с удовольствием посмотрел, как Нурмагомедов играет в защите в футбол. Это нормальная спортивная тема, организаторы пытаются дать народу зрелищ — а это вполне здравое зрелище. Не хайп, а нормальная, интересная мысль. Я это одобряю и хотел бы на это посмотреть. Усэйн Болт же играл в футбол — почему бы и Хабибу не играть? Только в путь!» — приводит слова Кокляева «Газета.ру».

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету россиянина 29 побед и 0 поражений.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/13/19476745.shtml
Шамиль Лахиялов
ФК Легион Динамо
Михаил Кокляев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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Гаджиев: «Если Хабиб подпишет контракт с «Легионом», то не выйдет на поле»