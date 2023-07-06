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Сегодня, 11:13

Михель рассказал о своем желании продолжить карьеру в кулачных боях и подраться за титул Top Dog

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Немецкий боксер и кулачный боец Серж Михель рассказал о своем желании продолжить карьеру в кулачных боях и подраться за титул Top Dog в среднем весе с его обладателем Наимом «Самураем» Давудовым.

«Я хочу погрузиться именно в кулачку, в Top Dog. Мне это очень понравилось. Все было классно. Нас хорошо встретили, хорошо обращались и болельщики, и организаторы. Я хочу сконцентрироваться именно на кулачке. Пока не ставлю себе никаких целей в профессиональном боксе. Мне надо, чтобы зажили руки, и осенью хочу провести титульный реванш с Наимом. Это мы уже обсуждаем, и моя цель стать во втором поединке чемпионом Top Dog. Мой друг Володя показал мне кулачные бои на первых турнирах. Я смотрел седьмой, восьмой, девятый турниры, покупал трансляции и следил конкретно за этой организацией. Мне нравилась эта уличная пацанская тема боев в сене. Я хорошо помню пацанов, которые там начинали. Особенно запомнились Чибис и Валера. Хотел это попробовать сам еще перед началом коронавируса и отправил им анкету со своими данными и достижениями по ссылке в соцсетях. Мы переписывались, но из-за пандемии тема затихла. 17 мая я провел профессиональный восьмираундовый бой в своем родном городе, а через пару дней мне поступил звонок из России с предложением. Мы с отцом-тренером и менеджером обсудили его, и они начали договариваться с матчмейкером. В итоге все получилось успешно», — приводит слова Михеля MMA.Metaratings.ru.

Михель принимал участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На профессиональном ринге он провел 16 боев, одержал 13 побед и потерпел 3 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bavarskii-snaiper-ne-stavlyu-celei-v-professionalnom-bokse-i-khochu-skoncentrirovatsya-na-kulachke-263959/
ММА
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