Минаков: «Блейдс чувствовал каждое попадание Павловича»

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал поединок в тяжелом дивизионе UFC между россиянином Сергеем Павловичем и американцем Кертисом Блейдсом.

«Мне поединок понравился, особенно работа Сереги, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Минакова. — Я давно не видел его боев, но в этом поединке могу отметить положительные стороны и прогресс с тех пор, как мы вместе тренировались. Он стал увереннее идти вперед и чаще бить. Его удары достаточно весомые, что видно. Они не такие быстрые как раньше, но очень тяжелые. Каждое попадание Блейдс очень чувствовал. Серега сделал все правильно. Он давно поверил в силу своего удара, стал идти вперед, попадать и выигрывать. Из российских тяжеловесов у него самые большие шансы завоевать пояс UFC. Он обладает ударом и дерется гораздо увереннее. Раньше в 2014-2016 годах он не до конца использовал свой потенциал, а сейчас он уверенно действует. У него уже не осталось любительской рукопашной манеры ведения поединка. Он правильно поработал над собой».

В ночь на 23 апреля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кертиса Блейдса и продлил свою серию досрочных побед до шести поединков.