Минаков о следующем поединке: «Уже есть четыре предложения»

Бывший обладатель титула Bellator в тяжелом весе россиянин Виталий Минаков рассказал, когда может состояться его следующий бой.

«Актуальна ли проблема с визой? Она остается, и я думаю, что в ближайшее время вряд ли удастся, по понятным причинам, получить эту визу. Последнее время я рассчитывал на европейские турниры, но и на эти турниры меня почему-то тоже не ставят. Хотя в Европе проходят турниры Bellator. Что имеем, то имеем, как говорится. Пока негде выступать. У меня есть желание выступить. Понятно, что Bellator закрыт на ближайшее время из-за визы. Но в России я имею желание выступить. Сейчас я открыт для предложений, и уже есть несколько. Четыре предложения. В ближайшее время будем определяться», — приводит слова Минакова MMA.Metaratings.ru.

Последний бой 38-летнего россиянина прошел в октябре 2021 года, когда он проиграл Саиду Соума техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 269. На его счету 22 победы и два поражения.