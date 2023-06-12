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Сегодня, 11:55

Минаков объяснил, почему провел один бой за последние четыре года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец MMA Виталий Минаков объяснил, почему провел один бой за последние четыре года.

«Когда Bellator в последний раз выходил на контакт со мной или менеджером? Менеджер был с ними на контакте до последнего времени. Мы обсуждали бой в Европе, на что получили ответ, что Bellator заинтересован проводить мои поединки в Штатах. В Европе турниры не дают. Переговоры ведет менеджер. Не знаю, как беседы происходили в деталях и насколько они частые. Я получаю конечную информацию: да или нет. Насколько я понял Ризвана Магомедова, президент Bellator Скотт Кокер или другие уполномоченные лица вполне конкретно сказали, что в Европе турниров мне давать не будут», — приводит слова Минакова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-minakov-v-bellator-skazali-chto-ne-budut-davat-mne-boi-v-evrope/
Виталий Минаков
ММА
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