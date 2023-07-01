Минаков оценил шансы Павловича завоевать чемпионский пояс UFC в тяжелом весе

Боец ММА Виталий Минаков ответил, сможет ли россиянин Сергей Павлович завоевать пояс UFC в тяжелом весе, которым на данный момент владеет американец Джон Джонс.

«Пока ключи к американцу никто не подобрал. В плане тактики с ним мало шансов, наверное, у любого. Джонс с командой очень четко работает под каждого соперника. Грамотно готовится, тренируется. С ним надо именно драться, его нужно бить. Чтобы нокаутировать Джона, требуется сила удара, а у Павловича она как раз есть. Вряд ли существует человек, который выдержит его прямой по голове. Если Серега махнет своей «кочергой», имеет хорошую возможность выиграть. В рубке, мне кажется, Павлович способен нокаутировать американца», — цитирует Минакова RT.

Павлович дебютировал в UFC в 2018 году. Всего он провел 20 поединков в ММА, одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.