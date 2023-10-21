Минаков: «Я совсем не боксер. Пока о боксерской карьере, честно говоря, даже не думал»

Российский боец ММА Виталий Минаков пока не думал о том, чтобы начать боксерскую карьеру.

«Я совсем не боксер. Пока об этом, честно говоря, даже не думал. Смотрю, что очень набирает обороты новый формат для мира единоборств, где дерутся не боксеры по боксу. Мы видим, что у зрителей есть большой интерес к этому. Если существует спрос, значит, этому есть место быть. Это интересно. К этому придут даже те спортсмены, которые выражали категоричное мнение. Ни для кого не секрет, что все мы зарабатываем деньги. Если сюда пришли деньги, значит, придут и спортсмены разного уровня. По себе я не готов пока сказать. Я не боксер», — цитирует MMA.Metaratings.ru Минаков.

38-летний Минаков за свою карьеру в ММА одержал 23 победы и потерпел 2 поражения.