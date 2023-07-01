Минаков рассказал, как относится к поп-MMA

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков рассказал, почему не рассматривает варианты с выступлением в поп-MMA.

«Я считаю себя спортсменом, поэтому такие варианты не рассматриваю. Я дерусь с профессиональными бойцами, а не с блогерами. Вячеслав Дацик, безусловно, спортсмен. Но он выбрал себе такую стезю. Пусть выступает. На мой взгляд, организация, где на пресс-конференциях ругаются матом или плюются, — это помойка. Кому нужна демонстрация самых низменных человеческих качеств? Их же смотрят дети. Причем точно смотрят. Не будь они популярны и востребованы, их не показывали бы. И это, конечно, печально. Ведь сейчас телевидение — зеркальное отражение нашего общества», — цитирует Минакова RT.

38-летний Минаков за свою карьеру провел 24 боя в смешанных единоборствах, одержал 22 победы и потерпел 2 поражения.