Минаков рассказал о потенциальном бое с Харитоновым

Российский боец MMA Виталий Минаков рассказал о потенциальном бое с Сергеем Харитоновым.

«Желание провести бой в силе, но не вижу смысла это сейчас обсуждать. Я открыт для предложений, слово за Серегой. Наверное, это единственный из российских спортсменов, с кем мне было бы интересно выступить. Мы давно это обсуждали, и было бы правильно завершить болтологию конкретным действием. Посмотрим, состоится ли этот бой», — приводит слова Минакова «РБ Спорт».

На счету Минакова 22 победы и 2 поражения. В последнем поединке в октябре 2021 года он дрался с Саидом Соума в турнире Bellator и проиграл техническим нокаутом из-за перелома пальца.

У Харитонова 32 победы и 8 поражений. Последний бой по ММА он провел в январе 2022 года и победил нокаутом Тайрона Спонга.