Минаков рассказал, за счет чего Павлович может победить Джона Джонса

Российский боец Виталий Минаков оценил шансы Сергея Павловича в бою с чемпионом UFC в тяжелом весе Джоном Джонсом.

«Я хочу сказать, что Сергей Павлович — самый реальный претендент на титул. Из российских бойцов, конечно, больше всего я верю в него. Саша Волков? Конечно, понятно, что у него большой опыт, у него грандиозный бэкграунд, множество серьезных скальпов. Но почему Павлович? Потому что у него очень хорошая сила удара, быстрые и агрессивные банки, хорошие. Когда он идет вперед и бьет, там просто колоссальная мощь удара.

Мы работали с ним, достаточно долго тренировались вместе. Если раньше Сергей комплексовал атаковать агрессивно, он много двигался, у него была более любительская техника, крайне редко атаковал из-за нее, то сейчас он идет вперед. Он поверил в свои удары. Видно, что это совершенно другой Павлович. Он идет вперед, и один терок по голове — это нокаут. У Сергея Павловича, как ни у кого, есть все шансы завоевать титул. Хотя ни в коем случае не списываю возможности Саши Волкова, просто потенциально, на мой взгляд, у Павловича больше этих шансов. В бою с Джоном Джонсом шансы у Павловича определенно есть, и они сводятся к его мощи ударов. У него мощные удары и быстрые руки», — сказал Минаков журналистам на медиа-событии перед турниром Ural FC 3, который пройдет 23 июня в Казахстане.

В настоящее время Павлович занимает 2-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету россиянина 18 побед и 1 поражение.