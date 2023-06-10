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Сегодня, 02:12

Минаков: «Сейчас нет смысла поднимать тему с боем против Харитонова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе россиянин Виталий Минаков считает, что сейчас нет смысла поднимать тему с боем против соотечественника Сергея Харитонова.

«Бросить вызов Харитонову? Знаете, это уже давно такая эпопея, которая длится наверное лет восемь. Наверное, семь или восемь лет назад мы впервые заговорили о нашем бое. Думаю, что сейчас нет смысла поднимать эту тему. Я открыт, я готов. С Сергеем мне интересно. Но опять же, думаю, нет смысла сейчас закручивать вот эту интригу потенциального противостояния. Пусть Серега скажет свое слово», — цитирует MMA.Metaratings.ru Минакова.

38-летний Минаков последний бой провел в октябре 2021 года. Тогда он проиграл Саиду Соума техническим нокаутом на турнире Bellator 269.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempion-bellator-minakov-gotov-provesti-boi-s-kharitonovym-257511/
Виталий Минаков
Сергей Харитонов
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