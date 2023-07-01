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Сегодня, 18:25

Минаков согласился, что UFC не отдает много поясов россиянам по политическим причинам

Алина Савинова
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Боец ММА Виталий Минаков согласился с тем, что UFC не отдает много поясов российским спортсменам из-за политической ситуации.

«Они определенно контролируют ситуацию. Если дать всем нашим ребятам драться, то повторится история с бразильцами, которые в свое время приехали и начали отбирать пояса. Так и россияне способны стать чемпионами во многих дивизионах. Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян уже прибирали пояс к своим рукам, Ислам Махачев — действующий гегемон, а Анкалаеву не дали им стать. Павлович тоже близок», — цитирует Минакова RT.

38-летний Минаков за свою карьеру провел 24 боя в смешанных единоборствах, одержал 22 победы и потерпел 2 поражения.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1169002-minakov-ufc-poyas-rossiya-situaciya-mir
Виталий Минаков
ММА
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