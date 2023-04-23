Минаков заявил, что Эномото понравился ему в бою против Шлеменко

Российский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал победу российского бойца Александра Шлеменко над Ясубеем Эномото из Швейцарии в бою по правилам кикбоксинга.

«Мне понравился Эномото. Такое впечатление, что годы на него не действуют. Он показал активный и интересный бой. У Шлеменко традиционно тяжелые удары. Он не сыплет много, но бьет тяжело. По ходу поединка больше бил и активнее действовал Ясубей, но он сыпал, а Саша вкладывался в удары. Бой получился очень динамичным и близким», — цитирует Минакова Metaratings.

В трехраундовом противостоянии Шлеменко одержал победу единогласным решением судей.