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Сегодня, 18:01

Минаков заявил, что готов провести еще два-три боя до официального завершения карьеры

Алина Савинова
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Боец ММА Виталий Минаков рассказал, что возрастных атлетов мотивирует оставаться в спорте.

«38 лет в боях — уже катастрофа. Спорт — явление для молодых, а профессиональный — для тех, кто моложе 30. Что мотивирует более возрастных атлетов оставаться? У каждого свое. Если дело исключительно в деньгах и к 40 годам человек не придумал другого способа зарабатывать, то это трагедия. К этому моменту нужно найти себя в жизни, поскольку дальше все сложнее и сложнее сменить сферу деятельности. Но, может быть, у атлета, как и у меня, просто есть желание постоянно себя проверять. Ведь любые поединки, будь они конкурентные или нет, всегда проверка себя и своих возможностей, а также способ сохранить уверенность в собственных силах. Мне важно понимать, на что я способен в данный момент, поскольку в спорте любой человек — сильнейший лишь на мгновение», — цитирует Минакова RT.

Также боец считает, что может провести несколько боев до официального завершения карьеры.

«На данный момент предложения поступают, но пока нет конкретики. Я готов выступать, но непродолжительное время. Запала хватит на два-три поединка, а дальше буду очень близок к официальному завершению карьеры», — добавил он.

38-летний Минаков за свою карьеру провел 24 боя в смешанных единоборствах, одержал 22 победы и потерпел 2 поражения.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1168979-minakov-poedinok-karera-zavershenie
Виталий Минаков
ММА
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