Минеев: «Да, я потолстел. А кто сказал, что в армии плохо кормят?»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» рассказал, как он набрал вес в ходе участия в СВО.

— С какими эмоциями читаешь негативные комментарии под видео с тобой, которые были сделаны после того, как ты отлучился в отпуск? Пишут: «Минеев располнел, как же так, он на фронте». Что ответишь этим людям?

— Зачем им отвечать? Ну да, я чуть-чуть потолстел. Я толстенький (улыбается). Мне не 25 лет. Слушай, а кто сказал, что в армии плохо кормят?

— Питание хорошее?

— Меня все устраивает. Плюс я еще не забываю о том, что я профессиональный спортсмен, и я весь свой опыт не собираюсь растрачивать. Я вот с собой взял протеин. Мои друзья дали мне четыре коробки этих протеиновых батончиков. Мы все их прекрасно кушаем. Все нормально.

— У людей складывается впечатление, что...

— Ну, люди, которые там не были. Или люди, которые испытали негативный опыт. Не у всех бойцов фамилия Минеев. Есть возможность нормально питаться.

— Ну и плюс то, что ты усиленно не тренируешься как профессиональный боец.

— Ну да, я сейчас не провожу на тренировках по пять-шесть часов в день, не готовлюсь к бою. И вообще, я склонен к полноте.

— Сколько весишь сейчас?

— 105 килограммов.

— Так ты и до этого столько же весил.

— Просто я не в том качестве. Не борюсь я ежедневно, по лапам и по мешку не бью. Лучше быть чуть-чуть полненьким и здоровым, чем худым и сломанным. Тощий быстро рвется и ломается. Если полный, ты мнешься и гнешься. Слушай, когда я прошелся по улице, я [увидел] такие комментарии: «Почему ты не на СВО?!», ля-ля-ля. Таких комментариев много, и если обращать на них внимание, то можно с ума сойти. Жить так, как каким-то людям вдруг посчиталось, что ты должен жить... Кто эти люди?! Кто они?! Где они вообще?! Сидит какой-то человек где-то, который даже рядом с Ростовом не был, и пишет мне комментарии. Смешно! Почему я на это должен терять свои время, эмоции?!

То, что я чуть-чуть толстенький, и сам знаю (улыбается). Тем более у меня супруга со дня на день должна родить. Конечно же, она чуть-чуть располнела в меру того, как все женщины полнеют при беременности. И тут с точки зрения солидарности к женщине я вообще красавчик (улыбается). Поэтому меня это нисколько не парит.

На счету Минеева в ММА 16 побед, 1 поражение и 1 ничья.