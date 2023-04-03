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ММА

3 апреля, 22:59

Минеев назвал саботажем решение о строительстве мечети рядом со Святым озером в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец ММА Владимир Минеев прокомментировал новость о строительстве мечети рядом со Святым озером в Москве.

«Адекватные люди понимают, что разбираться нужно не между собой, а с теми, кто принимает решение о строительстве мечети на месте христианской святыни. Тем самым, стравливая между собой две конфессии. Такие административные решения попадают под статью о межконфессиональной и межнациональной розни, а в такое время это чистый саботаж. Агрессивные выпады в сторону православных активистов показывают суть людей, прикрывающихся исламом. Кто-то не вникает в суть, кто-то просто пиарится, а кто-то радикальный. По таким людям работают компетентные органы.

Макс Дивнич — молодец, стоит на своем, несмотря на неадекватную реакцию. Никто же не против строительства мечети. Лично я только рад буду, когда у мусульман будет большая мечеть, где они комфортно будут совершать намаз, не причиняя при этом никому дискомфорт. Разве нет больше места, кроме как на нашем Святом озере? Есть. Так а в чем проблема?" - сказал Минеев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что среди российских бойцов ММА возник конфликт на религиозной почве из-за возможного строительства мечети.

Источник: https://t.me/mineevmma/378
Владимир Минеев
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