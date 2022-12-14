Минеев: «По ажиотажу Исмаилов vs Шлеменко — определенно не бой года»

Поединок Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко по ажиотажу и накалу страстей не можем считаться боем года в российских ММА. Такое мнение в интервью «СЭ» выразил чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев.

— Поединок Исмаилова и Шлеменко тянет на бой года? — вопрос Минееву.

— Я так и не досмотрел его до конца, — ответил Минеев. — Видел только два раунда. По накалу и ажиотажу страстей — определенно нет. Может быть, для кого-то из них это был бой года, но с нашим противостоянием с Исмаиловым он и рядом не стоит. По поводу того, что происходило в клетке: Александр поздно стал включаться. Я видел нарезки, а также первые два раунда, в которых он не работал, и в нарезках было видно, что он поздно включился. Скорее всего, пик Саши давно ушел. Если бы этот бой прошел года четыре назад, то могло бы быть совсем другое. А Мага молодец. Он отработал на пять с плюсом, наносил интересные удары. Практически все время они провели в стойке. Он провел анализ после нашего поединка: проанализировал свое функциональное состояние и определил технико-тактическую работу, которую нужно сделать. Он воспользовался советом, который ему дал перед боем мой тренер Расул Магомедалиев — Мага не боролся. Четко следовал геймплану и победил. Поздравляю его. Молодец.

Поединок Шлеменко и Исмаилова состоялся 3 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 13. Исмаилов победил единогласным решением судей.