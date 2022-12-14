Минеев ответил на слова Исмаилова «он сам лежит на земле»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» отреагировал на заявление Магомеда Исмаилова.

Исмаилов после последнего боя признался, что удерживать Шлеменко на земле гораздо сложнее, чем Минеева. По мнению Исмаилова, Минеев сам лежит на земле.

— Заметно смог улучшить бензобак с момента вашего боя? — вопрос Минееву.

— Бензобак — не совсем корректное, одностороннее выражение, — ответил боец. — Он просто не тратил силы впустую. Он тактически грамотно построил бой. Я слышал его высказывание, которое многие начали мне присылать, по контролю на земле (сразу после победы Исмаилов сказал, что Минеева легче контролировать на земле, чем Шлеменко. — Прим. «СЭ»). Может быть, кто-то увидел в этом, что он попытался меня задеть, но мне лично показалось, что он с небольшим сожалением это сказал.

Действительно, я же не хотел вставать, это же был мой план [на бой]. И он этими словами подтвердил, что просто повелся на этот план. Я об этом же не раз говорил, до боя говорил. Знаете, в чем заключается профессионализм? В том, что, например, есть у человека коронный удар, коронный прием либо тактика, которой он придерживается, все об этом знают, но все все равно либо пропускают этот удар или прием, либо ведутся на тактику. Профессионализм бойца заключается в том, чтобы заставить соперника играть по своим правилам. Быть хозяином клетки.

Исмаилов единогласным решением судей выиграл у Шлеменко. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге.

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights в Сочи, Минеев техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Исмаилова.