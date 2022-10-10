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Сегодня, 11:19

Минеев проведет поединок по правилам кикбоксинга перед уходом в армию

Виктория Кравченко

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что боец смешанных единоборств Владимир Минеев перед уходом в армию проведет один бой по правилам кикбоксинга.

Гаджиев рассказал, что поединок состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене».

«Минеев будет драться с бразильцем Фернандо Родригесом», — цитирует Гаджиева РИА «Новости Спорт».

В начале октября россиянин сообщил, что получил повестку и собирается посетить военкомат. В последнем поединке, который состоялся 16 сентября в Калмыкии, Минеев техническим нокаутом победил боснийца Эрко Джуна.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Владимир Минеев
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