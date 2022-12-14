Минеев заявил, что нокаутирует Исмаилова в третьем раунде в поединке по боксу

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался о возможном противостоянии с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

«Бой с Исмаиловым по правилам бокса? Как и в ММА, нокаутирую его в третьем раунде, — сказал Минеев в интервью «СЭ». — Пусть сначала подерется со Штырковым. Может быть, Ваня его победит, то этот вопрос вообще канет в лету».

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights в Сочи, Минеев техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Исмаилова.

Исмаилов может провести бой по правилам бокса против Ивана Штыркова в лиге RCC Boxing.