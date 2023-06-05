Министр спорта Амурской области выразил соболезнования родственникам 16-летнего погибшего бойца

Министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека прокомментировал трагедию на соревнованиях по MMA, где погиб 16-летний подросток.

«ММА — жесткий и опасный вид спорта, сопряженный с риском для здоровья и жизни. Но, конечно, задача организаторов соревнований свести к минимуму риски для спортсменов, — приводит слова Кутеки издание «Порт Амур». — Они должны неукоснительно соблюдать регламент турнира. Несчастный случай, который произошёл в Белогорске, требует серьезного разбирательства, выяснения причин, почему так произошло. Министерство спорта области уже работает со следственными органами, прокуратурой, сегодня мы встречаемся с представителями региональной федерации смешанного боевого единоборства для выяснения обстоятельств произошедшего.

От себя лично хочу выразить соболезнования родным и близким погибшего спортсмена. Это большая, невосполнимая утрата».

На турнире в Белогорске 16-летний подросток вышел на бой без шлема и во время поединка пропустил сильный удар в голову. Он был госпитализирован и позже умер в реанимации.