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Сегодня, 14:26

Министр спорта Дагестана Сажидов: «Удивляюсь, как Ромеро держит себя в форме в таком возрасте»

Алина Савинова
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Министр спорта Республики Дагестан Сажид Сажидов высказался о нынешней форме Йоэля Ромеро.

«Ромеро с самого первого дня, как вышел в октагон, удивляет. Он и на ковре был таким. Ромеро всегда был выносливым и мощным спортсменом. Я удивляюсь, как в таком возрасте он находит в себе силы держаться в форме, тренироваться. А особенно соблюдать режим. Это очень тяжело делать, когда тебе нужно проводить две тренировки в день. Я рад, что Ромеро — выходец из нашей борцовской школы. Рад, что мне удавалось с ним бороться. Это огромный плюс для мира борьбы, что Ромеро выступает в таком возрасте на таком высоком уровне», — цитирует Сажидова Metaratings.ru.

16 июня в бою на турнире Bellator 297 Ромеро проиграл россиянину Вадиму Немкову. Всего 46-летний кубинский боец провел 22 поединка в ММА, одержал 15 побед и потерпел 7 поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ministr-sporta-dagestana-udivlyayus-kak-romero-derzhit-sebya-v-forme-v-takom-vozraste-260427/
Йоэль Ромеро
ММА
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