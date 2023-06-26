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Сегодня, 14:29

Минспорт приостановил аккредитацию Союза ММА России из-за гибели подростка на турнире в Белогорске

Виктория Кравченко
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В пресс-службе Союза смешанных единоборств (ММА) России сообщили, что Министерство спорта РФ приостановило действующую аккредитацию организации из-за смерти 16-летнего подростка Богдана Пушкарева на турнире в Белогорске.

Соревнования прошли 4 июня. Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Причиной смерти подростка стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку в результате острого расстройства мозгового кровообращения. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.

«Аккредитация Союза ММА России приостановлена на три месяца по приказу министерства спорта», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске.

Источник: https://tass.ru/sport/18117777?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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