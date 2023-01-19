Миочич: «Мне сказали, что я, возможно, подерусь в июле»

Бывший чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) заявил, что он хотел подраться с экс-чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1), но матчмейкеры UFC остановились на Сириле Гане (11-1).

«Они выбрали Сирила. Я не матчмейкер, и не могу сказать, почему. Они просто пошли в другом направлении, поэтому мне сказали, что я, возможно, подерусь в июле, — отметил Миочич на The MMA Hour. — Конечно, я был расстроен. Джонс — это отличный соперник. Но в конце концов, все зависело не от меня. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, эти парни проведут бой, а я в свою очередь хотел бы получить бой с победителем этой пары».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.