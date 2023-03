Миочич назвал совет Джонса взять отпуск в пожарной части «тупым»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) не собирается уходить из пожарной части, чтобы максимально сконцентрироваться на поединке с чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1), который после победы над Сирилом Ганом (11-2) посоветовал ему взять отпуск в пожарной части.

«Советовать мне бросить дело, которым я занимаюсь вот уже 12 лет — это просто тупость. Я был пожарным 12 лет, зачем мне бросать это? Я собираюсь быть готовым [к бою с Джонсом]», — сказал Миочич в подкасте Believe You Me.

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.