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Сегодня, 14:14

Стипе Миочич оценил бой Джонса и Гана: «Снимаю перед Джоном шляпу»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) похвалил нового чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) за его выступление в бою с Сирилом Ганом (11-2).

«Хороший бой, он выиграл. Молодец. Но, к сожалению для него, в июле ему придется драться со мной, — сказал Миочич ESPN. — Это был хороший бой. Джонс поймал его на удушение и Ган не смог выбраться. Честно, я думал, что бой дойдет до решения судей, потому что Джон не бился три года. Снимаю перед ним шляпу. Есть кое-какие моменты [в технике Джонса], которые я увидел, но раскрывать я их не буду».

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
Стипе Миочич
UFC
ММА
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