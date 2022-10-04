Мирзаев решил не раскрывать план на бой с Чибисом

Боец ММА Расул Мирзаев не стал раскрывать свои планы на бой против Николая Чибиса.

«Когда я думаю о том, что хочу в дальнейшем показать, мои планы рушатся всегда», — приводит РЕН ТВ слова Мирзаева.

Также он отметил, что приложит все усилия, чтобы победить в поединке.

«Уже месяц тренируюсь, понимаю, что нужно двигаться. Движение — это жизнь», — добавил 36-летний боец.

Поединок Мирзаева и Чибиса состоится в рамках турнира PRAVDA. Его будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

Главным событием вечера бокса, который будет проведен 7 октября, станет бой Магомеда Исмаилова против серба Александра Илича.