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ММА

Сегодня, 09:01

Мирзаев решил не раскрывать план на бой с Чибисом

Алина Савинова

Боец ММА Расул Мирзаев не стал раскрывать свои планы на бой против Николая Чибиса.

«Когда я думаю о том, что хочу в дальнейшем показать, мои планы рушатся всегда», — приводит РЕН ТВ слова Мирзаева.

Также он отметил, что приложит все усилия, чтобы победить в поединке.

«Уже месяц тренируюсь, понимаю, что нужно двигаться. Движение — это жизнь», — добавил 36-летний боец.

Поединок Мирзаева и Чибиса состоится в рамках турнира PRAVDA. Его будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

Главным событием вечера бокса, который будет проведен 7 октября, станет бой Магомеда Исмаилова против серба Александра Илича.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1031322-mirzaev-predpochel-ostavit-v-sekrete-plan-na-boi-s-chibisom
Расул Мирзаев
ММА
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