Мирзаев решил не раскрывать план на бой с Чибисом

Сегодня, 09:01
Боец ММА Расул Мирзаев не стал раскрывать свои планы на бой против Николая Чибиса.
«Когда я думаю о том, что хочу в дальнейшем показать, мои планы рушатся всегда», — приводит РЕН ТВ слова Мирзаева.
Также он отметил, что приложит все усилия, чтобы победить в поединке.
«Уже месяц тренируюсь, понимаю, что нужно двигаться. Движение — это жизнь», — добавил 36-летний боец.
Поединок Мирзаева и Чибиса состоится в рамках турнира PRAVDA. Его будет транслировать телеканал РЕН ТВ.
Главным событием вечера бокса, который будет проведен 7 октября, станет бой Магомеда Исмаилова против серба Александра Илича.