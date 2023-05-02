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ММА

Сегодня, 21:10

Младший брат Емельяненко показал, как готовится к бою против Леденева

Виталий Косик
Корреспондент
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Младший брат Федора и Александра Емельяненко, Иван, показал, как готовится к предстоящему поединку в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

26 мая о встретится с российским дзюдоистом Алексеем Леденевым.

Для Ивана бой против Леденева станет дебютным в ММА. При этом самый младший из братьев Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Также зрители увидят звезды поп-MMA Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик, он сразится с Юрием Рябым.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1100205-mladshii-brat-emelianenko-pokazal-kak-gotovitsia-k-boiu-protiv-ledeneva
ММА
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