Младший брат Емельяненко показал, как готовится к бою против Леденева

Младший брат Федора и Александра Емельяненко, Иван, показал, как готовится к предстоящему поединку в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

26 мая о встретится с российским дзюдоистом Алексеем Леденевым.

Для Ивана бой против Леденева станет дебютным в ММА. При этом самый младший из братьев Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Также зрители увидят звезды поп-MMA Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик, он сразится с Юрием Рябым.