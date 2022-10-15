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Сегодня, 20:31

Младший из братьев Емельяненко пойдет служить в армию по контракту

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Иван Емельяненко, младший из братьев Емельяненко, будет служить в армии по контракту, рассказал «СЭ» Александр Емельяненко.

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15 октября Александр женился на своей возлюбленной — Полине. На вопрос, почему Иван отсутствует среди гостей церемонии бракосочетания, Александр ответил: «Иван сейчас собирается не по мобилизации, а по контракту идти защищать рубежи нашей родины. Поэтому решил его не дергать».

Ивану Емельяненко 34 года. В юности он серьезно занимался боевым самбо, но в итоге решил не связывать жизнь со спортом.

Александр Емельяненко
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