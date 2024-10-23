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Сегодня, 13:13

«ММА World» проведет чемпионат мира в Ханты-Мансийске в ноябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная ассоциация смешанных боевых единоборств «MMA World» планирует провести чемпионат мира по ММА в Ханты-Мансийске.

Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября. Организаторами турнира станут «MMA World», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) и Союз ММА России.

«Рад сообщить, что в этом году мы проводим чемпионат мира по ММА. Это огромная возможность для наших спортсменов снова получить заслуженные золотые медали на официальном международном старте. У нас уже заявились спортсмены из 30 стран, и это еще не окончательный список. Ханты-Мансийск уже не первый раз проводит у себя международные соревнования высшего уровня, поэтому мы с легкостью доверили проведение чемпионата мира именно Югре!» — заявил президент Союза ММА России Виктор Дроздов.

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